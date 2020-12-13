Trump destekçilerinden Washington'da gösteri(4)

- Göstericilerden görüntü - Gruplar arasında kavga çıkması - Polisin gruplara müdahalesi WASHİNGTON - ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) hareketinin Washington DC'de gösteri düzenledi. Gösteri boyunca Trump lehine sloganlar atan taraftar, Freedom Plaza'dan başlayarak Kongre binasına doğru yürüyüşe geçmesinin ardından "Proud Boys” ve “Antifa” grupları arasında çatışma çıktı.
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