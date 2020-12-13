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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Trump destekçilerinden Washington'da gösteri(4)

Trump destekçilerinden Washington'da gösteri(4)

- Göstericilerden görüntü - Gruplar arasında kavga çıkması - Polisin gruplara müdahalesi WASHİNGTON - ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) hareketinin Washington DC'de gösteri düzenledi.
Gösteri boyunca Trump lehine sloganlar atan taraftar, Freedom Plaza'dan başlayarak Kongre binasına doğru yürüyüşe geçmesinin ardından "Proud Boys” ve “Antifa” grupları arasında çatışma çıktı.

Çatışma Başkanlık Seçimi 

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