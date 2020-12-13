Trump destekçileri Washington'da gösteri düzenledi(3)

- Göstericilerden görüntü - Polislerin göstericilere müdahale etmesiWASHİNGTON - ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) hareketinin Washington DC'de gösteri düzenledi. Gösteri boyunca Trump lehine sloganlar atan taraftar, "Proud Boys” ve “Antifa” grupları arasında çatışma çıktı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım