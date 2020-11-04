-Trump’ın açıklaması

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(WASHINGTON) - Trump: “Bu seçimi kazandık”- “ABD Yüksek Mahkemesi’ne gideceğiz” WASHINGTON



- ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, “seçimi kazanmaya hazır vaziyetteyiz. Bu seçimi de kazandık" dedi.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, oy sayımları devam ederken Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçti. Ailesine ve destekçilerine teşekkür ederek başlayan ABD Başkanı, “Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar gerçekten çok güzel. Gerçekten rekor denilebilecek oranda bir seçime katılım oldu. Bunun benzeri yok” dedi.

“Ohio, Texas’ı kazandık” diyen Trump açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Texas’ı 700 bin oy farkla kazandık. Georgia’yı da kazandık, öyle görünüyor. 170 bin oy öndeyiz. Açılmayan yüzde 7’lik bir oy var. Kuzey Carolina’yı da kazanıyoruz. 1.4’lük oy oranı ile öndeyiz 77 bin oy öndeyiz. Arizona’yı kazandığını söyledi, belki kazanacaktır ama hala sayılması gereken çok fazla oy var” “Pensilvanya’yı da büyük bir farkla kazanıyoruz” Biden’ın konuşmasını dinlediğini ifade eden Trump, “Onun konuşmasına ihtimal vermiyorum, elimizdekini ortaya koyuyoruz. Olabilecekleri değil. Rakamlar değişebilir ama küçük bir miktar değişebilir. Aradaki farklar oldukça bariz. Pensilvanya’yı da büyük bir farkla kazanıyoruz. Pensilvanya’da 690 bin oy farkımız var. Yakın bir fark da değil. Oyların yüzde 64’ü. Bunu yakalamak mümkün değil. Pensilvanya bölgesi böyle bir sonuç ortaya çıkardı ve muhtemelen daha da artacak. Michigan’ı da kazanıyoruz. 300 bin oy farkı var. Wisconsin’u da kazanıyoruz ama hepsine de ihtiyacımız yok. Texas’ı da kazandık. Texas’ın da harika bir valisi vardı. Texas’ı kazandığım için beni tebrik etti. Michigan’da oyların yüzde 80’i sayıldı ve 170 bin oy öndeyiz. Çok güzel bir gece geçirdik. Bu gece kazandığımız harika eyaletler var ve aradaki farklara baktığımız zaman, büyük farklar var. Biz bu kadar önde gidiyoruz ama başkaları başka şeyler söylüyor. “Bu seçimi de kazandık” En baştan beri söylüyorum. 10 milyonlarca oy burada söz konusu. Bizi mahkemeye götürebilirler. Florida’da harika bir zafer oldu bizim için. Ohio, çok büyük bir eyalet 460 bin oy öndeyiz. Kuzey Carolina’da büyük bir zafer kazandık. Kuzey Carolina’da 76 bin oy öndeyiz ve oyların tamamına yakını sayıldı. Birden bire her şey durdu gibi görülüyor. Bu, bizim ülkemize yapılan bir haksızlıktır. Biz seçimi kazanmaya hazır vaziyetteyiz. Bu seçimi de kazandık. Ama her şey bir anda durmuş gibi görülüyor” dedi.

“ABD Yüksek Mahkemesi’ne gideceğiz” Yapılması gerekenin milletin iyiliği için adaleti sağlamak olduğunu kaydeden Trump, “Biz kanunun doğru şekilde işlemesini istiyoruz. ABD Yüksek Mahkemesi’ne gideceğiz. Oy kullanmanın bitmiş olması gerekiyor. Bitirilmesini sağlamak için mahkemeye gideceğiz. Hala oy göndermeye devam ediyor olmaları çok acı bir durum. Büyün destekçilerimize teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



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