

- ABD Başkanı Donald Trump, “Azil süreci siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır” dedi.

ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre’yi basması ile başlayan siyası kriz devam ederken, Trump’tan kendisi hakkında ikinci defa başlatılması planlana azil süreci için ilk açıklama geldi. Trump, başkent Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’dan Teksas’a doğru yola çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Trump, kendisi için başlatılması planlanan azil sürecine değinerek, tamamen “saçmalık” olduğunu belirterek, “Azil süreci siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma” ifadelerini kullandı. Trump, bu olayın toplumda muazzam bir öfkeye neden olduğunu ifade ederek, "Nancy Pelosi ve Chuck Schumer'ın bu yolda devam etmeleri, ülkemiz için büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum ve muazzam bir öfkeye neden oluyor” dedi.

Gazeteciler tarafından istifa edip etmeyeceği sorulan Trump, bu soruya cevap vermeyi reddetti. Trump son olarak ise, ABD sokaklarında "şiddet istemediğini" sözlerine ekledi. Başkan Trump, Kongre Binası’na saldıran öfkeli protestoculardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığının altını çizdi. Trump, baskından önceki mitingde söylediklerinin analiz edildiğini ve insanların bu sözleri tamamen uygun olduğunu düşündüklerini öne sürdü. Büyük teknoloji şirketleri tarafından kendine uygulanan sansüre dikkat çeken Trump, "Büyük teknoloji şirketlerinin ülkemiz için korkunç bir şey yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Trump, sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmasının "öfkeye" neden olduğunu belirterek, teknoloji devlerinin eylemlerini ülkeyi bölen "feci bir hata" olarak nitelendirdi. Trump, seçimi kaybetmesine ve ikinci bir azil süreci ile karşı karşıya kalmasına rağmen "muazzam destek" almaya devam ettiğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Başkan Trump’ın görevden alınması için azil metnini Meclise dün resmen sunmuştu. Demokratlar, Trump’ı “ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak” ile suçluyor. Metinde ayrıca, ABD’nin seçilen Başkanı Joe Biden’ın kazandığı eyaletlerden Georgia’da Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger’den seçimi kendi lehine çevirmek için yeterli oy "bulmasını" istemesi suçlamaları ve “Trump’ın ABD’yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit ederek iktidarın barışçıl geçişine müdahale ettiği” ifadeleri yer alıyor. Temsilciler Meclisinin azil metnini çarşamba günü oylayarak kabul etmesi beklenirken, metnin Senato'nun gündemine ise ne zaman geleceği henüz belli değil. Temsilciler Meclisinin azil metnini kabul etmesi ile Başkan Trump, ABD tarihinde görevden alınması için iki kez suçlanan ilk başkan olacak.



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