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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tripolis Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı

Tripolis Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı

drone görüntüsü

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-Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan'ın konuşması
-detaylar

( DENİZLİ -DRONE)- Başkan Zolan: "Buldan'ımızın güzelliğine güzellik katacağız" DENİZLİ

- Tripolis Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı. Denizli'yi turizm kenti yapmak adına güçlü bir adım daha attıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Buldanımızın güzelliğine güzellik katarak, tarihimize sahip çıkacağız" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan Tripolis Antik Kenti,1/5000 ve 1/1000’lik koruma amaçlı imar planı konusu görüşüldü. Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi’nde yer alan Tripolis'in insan elinin değmediği bir antik kent olarak bugüne dek ulaştığını belirten Başkan Osman Zolan, “Tripolis'te Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlemiş olduğu çerçevede, Pamukkale Üniversitemizin kazı heyeti, Valiliğimizin koordinesi ve bizlerin de desteğiyle bir kazı çalışması yapılıyor. Buldanımız tekstiliyle, tarımıyla ve birçok güzellikleriyle değerli bir ilçemiz. Bu tarihi antik kenti ile de değeri kat kat artıyor” diye konuştu.
"Güçlü bir adım daha atacağız"Koruma amaçlı imar planı hazırlama sürecinde Ankara’da birçok önemli görüşme yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Bu planı yapmak için gerçekten İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız çok emek verdi. Bizler de Ankara’da bakanlarımızla bu konuda izinler alma konusunda taleplerimizi ilettik. Sağ olsun bakanlıklarımızla gerekli yazışmalar oldu ve koruma amaçlı imar planını yapıyoruz. İnşallah hem Tripolis’in güzelliğini koruyup hem de Buldanımızın güzelliğine güzellik katarak, tarihimize sahip çıkacağız. Denizlimizi turizm kenti yapma adına güçlü bir adım daha atacağız. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Tripolis Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı kabul edildi.
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