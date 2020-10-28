Triatlon şampiyonunun beslenme programını Kuşadası Belediyesi hazırlıyor

--Genel ve detay görüntü.

--Beyza Ayaşlıoğlu ile röp.



( AYDIN ) - AYDIN



- Kuşadası Belediyesi’nde görevli uzman diyetisyenler tarafından kentte yaşayan sporcular için ücretsiz olarak verilen bireysel beslenme danışmanlığı hizmeti yoğun ilgi görüyor. Triatlon Milli Takımı’nda forma giyen Balkan 3’üncüsü Kuşadalı Beyza Ayaşlıoğlu, müsabakalara Kuşadası Belediyesi’nde görevli Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz’ün kendisi için hazırladığı beslenme programı ile hazırlanıyor. Kuşadası Belediyesi’nin sağlıklı bir toplum hedefi ile yaşama geçirdiği ücretsiz diyetisyen hizmetinden sporcular da faydalanıyor. Kentte yaşayan 155 sporcunun beslenme takibini Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda hizmet veren Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz yapıyor. Triatlon Milli Takımı’nda forma giyen Kuşadalı Beyza Ayaşlıoğlu’nun da beslenme programını Uzman Diyetisyen Öz hazırlıyor. 2019 yılında İstanbul’da düzenlenen Triatlon Balkon Şampiyonası’nın Yıldız Kızlar kategorisinde 3’üncülük elde eden, geçtiğimiz sene ise Triatlon Türkiye Yarışları’nda 2’nci olan genç sporcu Kuşadası Belediyesi’nden aldığı hizmetten oldukça memnun. Triatlona Kuşadası Belediye Spor’da başlayan Ayaşlıoğlu, bu hafta sonu 3’üncü etabı gerçekleşecek olan Oral-B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları’nda ise Türkiye birincisi olmayı hedefliyor. Kuşadası Belediyesi’nden aldığı beslenme programı sayesinde sporda daha çok başarı kaydettiğini belirten Beyza Ayaşlıoğlu, “Triatlona Kuşadası Belediye Spor’da başladım. Bugün milli takım formasını giymemde buradaki hocalarımın katkıları çok büyük. Bugüne kadar bir Balkan üçüncülüğüm bir de Türkiye ikinciliğim var. Triatlon bireysel bir spor olarak görünse de bir takım işi. Burada ailem ve diyetisyenim Aysen hanımın bana çok desteği oldu. Diyetisyenimin bana verdiği program çok işime yaradı. Uyguladığım beslenme programının faydalarını özellikle antrenman ve yarışlarda görüyorum. Son dönemde Aysen hanım sayesinde koşu ve yüzme derecelerim çok iyi seviyeye yükseldi. Hizmetten dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

(ZH-OD-Y)



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