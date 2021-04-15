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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tren yolundaki enkaz kaldırıldı, seferler yeniden başladı

Tren yolundaki enkaz kaldırıldı, seferler yeniden başladı

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( ADANA -EK) ADANA

Tren Seferleri Tren Kazası Yük Treni 


- Adana’da tren kazasının yaşandığı Pozantı İstasyonu'nda enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ankara-Adana arası tren seferleri yeniden başladı.
Boğazköprü'den Mersin'e konteyner taşıyan yük treninin önünde bulunan arızalı tren ile çarpışması sonucu yaşanan tren kazasının ardından, Pozantı İstasyonu'ndaki onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla trenler yeniden hizmet vermeye başladı.
Enkazın gece geç saatlere kadar süren çalışmayla kaldırılmasının ardından, hasar gören hatlarda ve raylardaki onarım da tamamlandı. Bakım ve onarım çalışmalarının ardından raylar yeniden kullanıma açıldı. Pozantı İstasyonu'na gelen trenler, düşük hızda geçiş yaptı.
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