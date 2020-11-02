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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tren raylarında feci kaza: 1 ölü

Tren raylarında feci kaza: 1 ölü

- Ambulans ve itfaiye araçları

Jandarma Trol 

-- Jandarma ve emniyet araçları
-- Tren
-- 112 Acil Servis ekipleri
-- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde trenin altında kalan kişi hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Muratlı ilçe merkezi ile Balabanlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; frene basmasına rağmen durmakta güçlük çeken tren, hareket halindeki iken bir kişiyi ezdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza mahalline gelen Muratlı Cumhuriyet Savcısı Yasin Semiz incelemelerde bulunurken, tren yolu jandarma ekiplerince kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Vefat eden şahsın 52 yaşındaki Kadir Kalaba olduğu öğrenilirken, şahsın cesedi Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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