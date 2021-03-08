Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tren otomobille çarpıştı

Tren otomobille çarpıştı

Araçtan görüntü

Tren İstasyonu 

-Trenden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir otomobil sürücüsü park yeri aramak için duraklama yaptı, o sırada manevra alan tren otomobili biçti. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 UL 296 plakalı otomobil sürücüsü, park yeri aramak için duraklama yaptı. O sırada manevra yapmak için tren istasyonunda hareket eden tren otomobili biçti. Kazada kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, tren ise gara geri çekildi. (MB-AKK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı