Tren otomobille çarpıştı

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( DİYARBAKIR )- Park yeri aramak için duraklama yaptı, manevra almaya çalışan tren çarptı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da bir otomobil sürücüsü park yeri aramak için duraklama yaptı, o sırada manevra alan tren otomobili biçti. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 UL 296 plakalı otomobil sürücüsü, park yeri aramak için duraklama yaptı. O sırada manevra yapmak için tren istasyonunda hareket eden tren otomobili biçti. Kazada kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, tren ise gara geri çekildi. (MB-AKK-Y)



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