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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tren kazası bölgesinde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları başladı

Tren kazası bölgesinde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları başladı

İş makineleri ve vinçlerle yapılan çalışma

Vagon Tren Seferleri Tren Kazası Yük Treni Makinist 

-Demiryolları ekiplerinin hatlarda ve raylarda onarım çalışmaları
-Kaza bölgesinde devrilmiş vagon ve lokomotiften görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşanan tren kazasından sonra bölgede iş makineleri yardımı ile enkaz kaldırma ve raylarda onarım çalışmalarına başlandı. Adana’nın Pozantı ilçesi Hastaneler Kavşağı mevkiinde sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, Ankara istikametine giden yük treninin arıza yapması sonucu trenin Pozantı istasyonuna kadar lokomotifle iteklendiği sırada lokomotif yoldan çıktı, iki makinist hafif şekilde yaralandı. Kazadan sonra TCDD Bölge Müdürü 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bölgede inceleme yaptı. Kaza sebebiyle geçici olarak durdurulan Ankara-Adana tren seferlerinin yeniden faaliyeti alınması için bölgede iş makineleri ve vinçler yardımı enkaz kaldırma işlemi ile raylarda ve hatlarda onarım çalışmaları başladı.

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