Tren kamyonete çarptı: 1 yaralı

-yaralının çıkarılması



( ERZURUM ) - ERZURUM



- Erzurum’un Horasan ilçesinde hemzemin geçitte trenin Kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Horasan Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yavuz Selim Caddesinde hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen Kamyonet yük treninin altında kaldı Olay sırasında ağır yaralanan kamyonet sürücüsü vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarılarak çıkarıldı ardından olay yerine gelen ambülansla Horasan devlet hastanesine kaldırıldı polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. (ŞÇ-AT)



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