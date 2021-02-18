Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı

-Otomobil ve trenden görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Kazada çok sayıda yaralı var AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da yük treni otomobile çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu belirtildi. Olay, Erkmen beldesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yük treni çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan otomobil hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre olayda çok sayıda yaralı olduğu ve ambulanslar ile hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. (GC-



loading...