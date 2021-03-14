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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Traverten Şelale'si görenleri hayran bırakıyor

Traverten Şelale'si görenleri hayran bırakıyor

Şelaleden detayar

Şelale Irak 

-Yağmur Uslu ile röportaj

( BURSA -ÖZEL)- Bursa'daki şelaleleri tek tek geziyor BURSA

- Bursa'da bulunan traverten Şelale'si, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Yağmur Uslu, ilçesindeki tabiat harikası şelaleleri gezip tek tek tanıtıyor. Bu zamana kadar 5 şelaleyi de gidip görüntüleyen minik kız, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan traverten Şelalesi'ni görüntüledi. Şelale, görüntüsüyle travertenleri andırıyor. İlçeye bağlı Çakallar ve Mustafalar köyü sınırlarında bulunan şelale pek bilinmiyor. Tabiat harikası şelalenin herkes tarafından gezip görülmesi gerektiğini ifade eden Yağmur Uslu, "İlçemiz tabiî güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Çok sayıda şelale var. Ben bu zamana kadar 5 tanesini görüp kayıt altına aldım. Bu altıncı şelale. Araştırıyorum, ilçemizde hangi köyde şelale varsa, gidip tanıtımını yapıyorum. Bu traverten şelalesi güzelliğiyle hayran bırakıyor. Bu şelaleyi görmeyi herkese tavsiye ediyorum" dedi.

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