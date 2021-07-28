Tramvayın çarptığı genç kız ağır yaralandı

-Polis ekiplerinden detaylar

-Kazanın olduğu yerden detaylar

-Tramwaylardan detaylar

-Yaya geçidinden detaylar

-Rayların üzerinde yürüyen vatandaşlardan detaylar



( GAZİANTEP -ÖZEL)-Yaya geçidi yerine rayların üzerinden yürüyen kız ağır yaralandı GAZİANTEP



- Gaziantep’te tramvay, yoldan geçen genç kıza çarptı. 18 yaşındaki Deniz Yılmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kazanın hemen ardından ise vatandaşlar, uyarı levhalarına aldırış etmeden tramvay yolundan karşıya geçmesi dikkat çekti. Kaza, sabah saatlerinde İbn-i Sina Mahallesi’nde Akkent ve İbn-i Sina tramvay durakları arasında meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Yılmaz (18), yaya geçidi yerine rayların üzerinden geçmek istedi. Rayları adımını attığı esnada Akkent istikametinden gelen tramvay, Yılmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız, rayların üzerine savrulurken vatmanı tramvayı güçlükle durdurdu. Ağır yaralanan Yılmaz’a ilk müdahaleyi vatman ile çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Yılmaz’ı ambulansla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından tramvay seferleri normale dönerken polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, vatmanı ifadesini almak için karakola götürdü. Kazanın ardından da yaya geçidi kullanılmadı Kazanın hemen ardından ise vatandaşlar, yolun karşısına geçmek için yasak olmasına rağmen yaya geçidi yerine rayların bulunduğu bölgeleri tercih etti. Uyarıcı levhalara aldırmayan vatandaşlar, tramvay yolunu yaya geçidi gibi kullanmaya devam etti.

