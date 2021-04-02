Tramvay yolunda bayılmıştı, yaşadığı dram ortaya çıktı

-- Anneden detaylar

-- Babanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını öpmesi

-- Röportaj Yılmaz Erkaşka

-- Oğlu Kadir Erkaşka'nın tek hayalini anlatması

-- Tramvay yolunda bayılması sonrası yaşanan anlara ait fotoğraflar



( GAZİANTEP -ÖZEL)- Yılmaz Erkaşka'nın ev sahibine kızarak intihar etmek istediği, çocuğunu hatırlayınca da baygınlık geçirdiği ortaya çıktı GAZİANTEP



- Gaziantep’te, tramvay yolunda kendisine zarar vermek isterken baygınlık geçiren ve polisler tarafından kurtarılan Yılmaz Erkaşka’nın hikayesinden dram çıktı. Evden çıkarılmak istenmesi nedeniyle intihar girişiminde bulunduğunu anlatan Erkaşka, engelli çocuğu aklına gelince bayıldığını söyledi.



Gaziantep'te ev sahibine öfkelenerek intihar etmek amacıyla tramvay yoluna çıkan ve geçirdiği baygınlık sonucu ölümden kurtarılan Yılmaz Erkaşka'nın hikayesi yürekleri burktu. 2008 yılında sigortasız çalıştığı iş yerinde geçirdiği kazayla sol kolunda güç kaybı yaşayan Erkaşka'nın, 2010 yılında 17 yaşındaki oğlu motosiklet kazasında yatalak kaldı. İki yıl sırtında hastanelere taşıdığı oğlu 2012’de hayatını kaybetti. Erkaşka'nın 2015 yılında doğan oğlu Berat ise konuşma sorunu yaşıyor. Bunca acı ile cebelleşirken kendisini intihara sürükleyen son noktaysa ev sahibinin ‘evden çıkın’ demesi oldu.“Babayım, 'param yok' diyemem”Yüzde 45 engelli raporu bulunan Yılmaz Erkaşka, devletin bağladığı 600 lira maaşı ve Şahinbey Belediyesinin gıda desteği ile hayatını sürdürmeye çalıştığını söyledi.



5 çocuk babası olan ve bir çocuğunu trafik kazasında kaybeden Erkaşka, acı dolu hikayesini gözyaşları içerisinde anlattı. Erkaşka, “2008’de iş kazası geçirdim sigortam olmadığı için bir hak iddia edemedim. 2010’da oğlum kaza yaptı iki sene yatalak kaldı sırtımda taşıdım ama vefat etti, kurtaramadım" dedi.

Evden çıkarılmak istendiKendisi gibi engelli karısı ve çocuğuna bakmak zorunda olduğunu belirten Erkaşka, aylık 600 TL engelli maaşı olduğunu ve Şahinbey Belediyesinin aylık 230 TL desteği ile oturdukları evin kirasını ödediklerini, kendisi gibi engelli olan karısı ve okula giden 3 çocuğunun gündelik işlerde çalışarak getirdikleri para ile geçindiklerini kaydetti.

Ev kiralarının yüksek olması nedeniyle artık bir ev bulamayacağını anlatan Erkaşka, "Oturduğum evden çıkmam istendi. Ben el açar bir insan değilim. Dilenmek istemiyorum, devletimden başka kimseden yardım isteyemem. Ben, bir babayım, gidip benim param yok diyemem. Ne yapabilirim, evden çık denilince ise öfkelendim" dedi.

İntihar girişimi için özür dilediİntihar girişiminin doğru olmadığını da belirterek özür dileyen Yılmaz Karkaşka, "Yaşanan olay için Gaziantep halkından özür diliyorum. İntihar iyi bir şey değil ama gerçekten çok çaresiz kaldım. Ev sahibi çık deyince bunalıma girdim ne yapayım bu evsizlik benim yüreğimi yaktı" dedi.

Bir anlık öfkesi hayatına mal oluyorduÇıktığı tramvay yolunda elinde bıçak ile polisleri yanına yaklaştırmayan Erkaşka, kendisini ikna etmek isteyen polislerin çocuğunu hatırlatması üzerine ise zihinsel engelli oğlunun tedavisi aklına geldiğini ve bayıldığını kaydetti.

Erkaşka, "İntihara giden o yolda da zaten ilk 'çocuğum' dedim. İkna eden polisler çocuğumu hatırlatınca oğlumu düşününce bayılmıştım" ifadelerini kullandı.Her şeyden habersizce kardeşiyle oynayan Kadir'in ise tek hayali helikopter alabilmek ve büyüyünce helikopter pilotu olabilmek.



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