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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi - Uyuşturucu krizine giren şahsa ilk müdahaleyi Suriye uyruklu doktor yaptı

Tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi - Uyuşturucu krizine giren şahsa ilk müdahaleyi Suriye uyruklu doktor yaptı

Şahıstan görüntü

İlk Müdahale Uyuşturucu Krizi Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Müdahaleden görüntü
-Ambulansa alınmasından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) Tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi- Uyuşturucu krizine giren şahsa ilk müdahaleyi Suriye uyruklu doktor yaptı İSTANBUL

- Taksim Tramvay durağında bir kişi uyuşturucu krizine girdikten sonra bayıldı. Polis ekiplerini harekete geçiren şahsa ilk müdahaleyi o esnada oradan geçen Suriyeli bir doktor yaptı. Olay bugün saat 17.30 ‘da Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanında bulunan tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu sonra krize giren kimliği belirsiz şahıs, durakta bayıldı. Tramvay durağında sırt üstü hareketsiz şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, krize giren şahsın nabzını kontrol etti. Polis ekipleri şahısla ilgilenirken durumu gören Suriye uyruklu bir doktor, şahısın madde alıp krize tespit etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri krize giren şahsa bulunduğu yerde müdahalede bulundu. Uyuşturucu krizine giren şahıs ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DH-ZA-
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