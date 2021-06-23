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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Yolculuk Anı cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- İstanbul'da bir çocuğun tramvay ile tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. İstanbul'da hareket eden olan bir tramvayın dışında bulunan bağlantı noktasından sarkarak seyahat etti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu tramvayın içerisindeki yolcular tarafından görüntülendi.
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