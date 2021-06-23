Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

- İstanbul'da bir çocuğun tramvay ile tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. İstanbul'da hareket eden olan bir tramvayın dışında bulunan bağlantı noktasından sarkarak seyahat etti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu tramvayın içerisindeki yolcular tarafından görüntülendi.
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