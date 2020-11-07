Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trakya Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Saygı'dan organ bağışı talebi - EDİRNE

Trakya Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Saygı'dan organ bağışı talebi - EDİRNE

- Trakya Üniversitesi (TÜ) Organ Nakli Birimi Koordinatörü Naciye Saygı'nın açıklamasıTrakya Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Saygı'dan organ bağışı talebiEDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Organ Nakli Birimi Koordinatörü Naciye Saygı, Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hasta bulunduğunu söyleyerek, "Yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri ölümümüzden sonra organlarımızın bir başkasına hayat vermesi." dedi.
Saygı, AA muhabirine, nakillerin canlıdan ve kadavradan olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadavradan nakilleri artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Saygı, Türkiye'de organ bağışçısı sayısının son yıllarda arttığını ancak hala yeterli düzeye ulaşmadığını dile getirdi.Organ bağışının artırılması amacıyla farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Saygı, 18 yaşını doldurmuş sağlıklı her bireyin organ bağışçısı olabildiğine dikkati çekti.Organ nakillerinde vericinin ve hastanın sağlıklarının korunması için gerekli tüm ön hazırlıkların ve testlerin yapıldığını vurgulayan Saygı, şunları kaydetti:"Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hasta var. Yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri ölümümüzden sonra organlarımızın bir başkasına hayat vermesi. Bunu her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Canlıdan yapılan nakillerde vericilerin hazırlığı nakil merkezleri tarafından titizlikle yapılıyor."Sağlık durumunda herhangi bir sorunu bulunmayan sağlıklı kişilerin verici olabileceğini dile getiren Saygı, "Sağlık sıkıntısı bulunan kişilerin organları hastalara nakledilmiyor. Bunun için ciddi bir araştırma yapılıyor. Gerekli tüm testlerden geçirildikten sonra nakil yapılıyor. Verici olan kişilerin takipleri düzenli yapılıyor." sözlerine yer verdi.

Muhabir Farkındalık Organ Nakli Organ Bağışı Kadavra 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı