Trakya Birlik’ten ortaklarına indirimli gübre desteği

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( EDİRNE -ÖZEL) EDİRNE



- Trakya Birlik, ayçiçeği teslim eden ortakları için gübre kampanyası yaptı. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, kampanya kapsamında 18 bin ton üre gübresi satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, yeni sezon çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Akgün, yaptığı açıklamada yeni sezonda yem, tohum, gübre satışlarıyla ortaklarına hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, ortaklara yönelik üre gübresinde yaptıkları kampanyanın olumlu sonuçlar verdiğini, bu tür jestleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.



“Kurum olarak ortaklarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz” Akgün, “Trakya Birlik olarak sezonumuzu tamamladık. Yeni sezona da başlamış olduk. Bu sezona başlarken de önce buğday gübresi, buğday tohumu ve bu yılı ortaklarımız üzerinden yeni borçlanmalara açarak yolumuza devam ediyoruz. Burada yem, tohum, gübre satışlarıyla bu iş devam ediyor ama biz bu sene özellikle üre gübrede kampanya başlattık. Bu kampanyayı da sadece bize ayçiçeği teslim eden ortaklarımıza ve rekolte beyannamesini tamamlayan ortaklarımıza bir fiyat uyguladık. Bununla da 2 bin 275 lira üre gübresinin satışını açtık. Buna devam ediyoruz. Bu kampanyamızda yaklaşık 18 bin ton üre gübresi satışı gerçekleştirdik. Bu da bize ayçiçeği teslim eden ortaklarımıza bir jestimizdir aslında. Ortaklarımıza bu jestleri devam ettireceğiz. Çünkü bu seneki ayçiçeği fiyatı başlarken biraz sıkıntılı başladı, daha sonra fiyatlar biraz yukarıya gidince kurum da bundan bir şekilde para kazanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü fiyatlar daha yukarılara gitti, bugün 4 bin 500 lira gibi fiyatlar var. Kurum olarak da ortaklarımıza bu konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.





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