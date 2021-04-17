Traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan şahıs olay yerinde can verdi

-Olay yerindeki, itfaiye, ambulans ve polis ekipleri

-Savcının olay yerinde inceleme yapması

-Tartan'ın cesedinin dolandığı çapa makinasından çıkarılması

-Cesedin cenaze aracıyla morga götürülmesi

-Detaylar



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman'da bir kişi, traktörün arkasında takılı olan çapa makinesine sıkışarak feci şekilde can verdi. Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1933. Sokak’ta bulunan elma bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. ile Ahmet Tartan (50) elma bahçesinde traktörün arkasına taktıkları çapa makinesiyle ağaçların arasını sürmeye başladı.

S.Ç’nin kullandığı traktör yavaş yavaş ilerlerken, ağaçların altından geçen plastik damlama borularının zarar görmemesi için eliyle yukarı kaldırmaya çalışan Tartan, biranda çalışır durumdaki çapa makinesine sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışarak dolanan Tartan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Tartan'ın cenazesi dolandığı çapa makinesinden bir saatlik çalışmanın ardından çıkarılarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücü S.Ç, polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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