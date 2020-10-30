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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti

Kaza yerinden genel görüntü

İş Makinesi Alabalık Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift Direksiyon 

-Ters dönen traktörden görüntü
-AFAD ekiplerinin çalışması
-İş makinesi ve kalabalıktan görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti. Kaza, Gölbaşı ilçesi Hacılar köyü Soğuk Pınar Mevkiinde meydana geldi. Eşi Ayşe Karais (65) ile birlikte tarladan eve dönen Bayram Karais (80) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Bayram Karais yönetimindeki 27 RG 297 plakalı traktör sürücüsünün vites değiştirmek istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda traktör şarampole devrildi. Şarampole devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri, AFAD kurtarma ekipleri ve jandarma geldi. Yaşlı çift iş makinesinin yardımıyla kaldırılan traktörün altından ekipler tarafından çıkartıldı. Cenazeler Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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