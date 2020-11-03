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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

- Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

Faruk Alav'ın fotoğrafı

Sağlık Ekipleri 

-Adli Tıp Kurumundan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 26 yaşındaki genç çiftçi Faruk Alav, hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Oğuzeli ilçesi Gündoğan mahallesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Çiftçilik yaptığı sırada kullandığı traktörün hakimiyetini kaybeden Faruk Alav, traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Alav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Faruk Alav’ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan genç çiftçinin cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesine verildi.
(AD-SD-
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