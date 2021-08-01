Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

-Hayatını kaybeden Bayram Korkmaz'dan görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Kaza yerinin ve ölen kişinin fotoğrafları

-Genel ve detay

-Fotoğraf



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Korkmaz (71) idaresindeki 02 DB 697 plakalı traktör, tarla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktör altında kalan Bayram Korkmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bayram Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Korkmaz’ın 10 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (RK-SVY-

