Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Traktörle kamyonet böyle çarpıştı

Traktörle kamyonet böyle çarpıştı

Traktör ile kamyonetin çarpışma anı

( MANİSA ) MANİSA

Trafik Kazası Kamera Sağlık Ekipleri 


- Manisa’nın Salihli ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, devrilen traktör sürücüsü ölümden döndü. Kaza anı ise MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, İzmir-Ankara E-96 karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D.(61) yönetimindeki 45 LD 781 plakalı traktör ile Halil İbrahim K.(57) idaresindeki 45 AFM 439 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı kamyonet sürücüsü yara almadan atlatırken, kaza sonrası devrilen traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü İbrahim D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan meydana gelen trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı