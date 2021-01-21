Traktörle kamyonet böyle çarpıştı



- Manisa’nın Salihli ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, devrilen traktör sürücüsü ölümden döndü. Kaza anı ise MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, İzmir-Ankara E-96 karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D.(61) yönetimindeki 45 LD 781 plakalı traktör ile Halil İbrahim K.(57) idaresindeki 45 AFM 439 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı kamyonet sürücüsü yara almadan atlatırken, kaza sonrası devrilen traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü İbrahim D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan meydana gelen trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



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