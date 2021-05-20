Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor

-MAHALLE SAKİNLERİ VE JANDARMA EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

-DRONE İLE ARAZİDE ARAMA YAPILMASI

-ARAZİDE AFAD, JANDARMA VE İHH ARAMA EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

-İHH KURTARMA EKİBİNDEN ALİ AKARSU İLE RÖP

-kayıp şahıs foto



( NEVŞEHİR )- Tüm şehir yaşlı adamı bulmak için seferber oldu NEVŞEHİR



- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dün evden çıkarak traktör ile Ürgüp merkezine gitmek için ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy’un eve geri dönmemesinin ardından ilçede arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde evinden traktörüne binerek ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy eve geri dönmemesinin ardından ailesinin polis ekiplerine bilgi vermesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından yaşlı adam Aksalur Mahallesi çevresinde aranırken yapılan çalışmalar sonrasında 90 yaşındaki Osman Aksoy’un traktörü son olarak ilçeye bağlı Ulaşlı köyü ve Çökek köyünden geçtiği tespit edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yaşlı adamı arama çalışmaları Ulaşlı ve Çökek köyünde yoğunlaştığı öğrenildi. İHH Arama Kurtarma biriminden Ali Akarsu, “Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde 90 yaşındaki bir amcamızın kaybolduğu ihbarı geldi. Dün geceden beri arıyorlarmış. Bizde şuanda arazide arama yapıyoruz. Jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri olarak aramalarımızı sürdürüyoruz. Şuana kadar herhangi bir bulgu yok. Bulunana kadar da arama çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

(COŞ-TB-

