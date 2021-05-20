Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor

Traktörle evden ayrılan 90 yaşındaki adamdan haber alınamıyor

JANDARMA EKİPLERİNİN KAMERALARDA İNCELEME YAPMASI

Polis Salur Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-MAHALLE SAKİNLERİ VE JANDARMA EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-DRONE İLE ARAZİDE ARAMA YAPILMASI
-ARAZİDE AFAD, JANDARMA VE İHH ARAMA EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-İHH KURTARMA EKİBİNDEN ALİ AKARSU İLE RÖP
-kayıp şahıs foto

( NEVŞEHİR )- Tüm şehir yaşlı adamı bulmak için seferber oldu NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dün evden çıkarak traktör ile Ürgüp merkezine gitmek için ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy’un eve geri dönmemesinin ardından ilçede arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde evinden traktörüne binerek ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy eve geri dönmemesinin ardından ailesinin polis ekiplerine bilgi vermesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından yaşlı adam Aksalur Mahallesi çevresinde aranırken yapılan çalışmalar sonrasında 90 yaşındaki Osman Aksoy’un traktörü son olarak ilçeye bağlı Ulaşlı köyü ve Çökek köyünden geçtiği tespit edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yaşlı adamı arama çalışmaları Ulaşlı ve Çökek köyünde yoğunlaştığı öğrenildi. İHH Arama Kurtarma biriminden Ali Akarsu, “Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde 90 yaşındaki bir amcamızın kaybolduğu ihbarı geldi. Dün geceden beri arıyorlarmış. Bizde şuanda arazide arama yapıyoruz. Jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri olarak aramalarımızı sürdürüyoruz. Şuana kadar herhangi bir bulgu yok. Bulunana kadar da arama çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
(COŞ-TB-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement