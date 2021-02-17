- Traktör tekeri ile kayak keyfi

-Traktör arkasına bağlanan teker üzerine binen gençlerin kayması

-Traktörün çektiği lastiğin üzerinde kayan gençler

-Karda adeta sörf yapan iki gençten birisinin düşmesi

-Yaşanan eğlenceli anlar

-Gençlerle röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren gençler traktörün arkasına bağladıkları tekerle kayak keyfi yaptı. Yeşilyurt ilçesi Çırdak Mahallesinde uzun bir aradan sonra kar yağmasına sevinen gençler, sıra dışı bir eğlenceye imza attı. Traktörün arkasına zincirle bağladıkları traktör tekerinin üzerine binen gençler kayak keyfi yaptı. Karla kaplı mahalle arasındaki yollarda tekerle kızak keyfi kameralara yansıdı. Mahalle sakinlerinden Fatih Güngör, karın yağmasına sevinerek farklı bir eğlence yapmak istediklerini söyledi.



Traktörün arkasına teker bağlayıp adet sörf yaptıklarını ifade eden Güngör, “Kış mevsimi nedeni ile köyde yapabileceğimiz fazla bir iş yok. Kendi kendimize böyle bir eğlence yöntemi bulduk. Mutluyuz. Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk” dedi.

(Nİ-GF-



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