Traktör sürücüsü yürekleri ağıza getirdi

-çılgın hareketler



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce'de ormanlık alanlarda kesilen ağaçları yola indirmekle sorumlu olan traktör sürücüsü, tonlarca ağırlıktaki ağaçları taşırken yürekleri ağıza getirdi. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde ormanlık alanlarda yetiştirilen ağaçlar, ekonomiye kazandırılması amacıyla kesilerek ilgili kurumlara gönderiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izinli kesilerek ekonomiye kazandırılan ağaçların ormanlık alanlardan yola indirilmesi ise köylüler tarafından yapılıyor. Kaynaşlı ilçesinde de ormanlarda kesilen tonlarca ağaçlar traktörler ile yola indirilirken, bir sürücünün hareketleri izleyenleri korkuttu. Tomruk ağacı yüklü traktörün ön tekerlekleri havaya kalktı ve traktör devrilecek duruma geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, traktör sürücüsünün kaza yapmadan ilerlemesini tebrik etti. (EB-HFV-

