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Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

-Meydana gelen kaza alanından görüntü

Direksiyon Trol 

--Şarampole yuvarlanan Tröktör görüntüsü
--Yaralılara 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi
--Detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde traktörün devrilerek şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ozan Şahin yönetimindeki 75 AL 243 plakalı traktör, köstebek yuvasına dönen köy yolunda kasisten kaçmaya çalışırken direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilerek şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ozan Şahin İle Taylan Öztürk, yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Ardahan Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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