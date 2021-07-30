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Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Traktör ile tır çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Olay yerinden detaylar

Hastane Tahkikat Tarım Tarım İşçisi 

-Araçların kuyruk oluşturması ve detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarım işçisi taşıyan Gazi Taştan'ın (66) kullandığı 24 AE 859 plakalı traktör ile 21 DP 618 plakalı sürücüsü belirlenemeyen tır ile çarpıştı. Kazada, traktörde bulunan Mülkiye Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Y.İ.(62), N.Ş (55), G.G.(56), G.T.(66), G.A.(53), P.B.(48) ve Ayşe Kından(35) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Kından, hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için trafik ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapatırken araçların uzun kuyruk oluşturdu görüldü.
Olayda, tır sürücüsünün kazada yara almadığı, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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