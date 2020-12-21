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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Traktörün olay yerinde görüntüsü

Polis Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri 

-Traktörün hasar detayı
-Traktör ve yolun görüntüsü
-Kazayı gören vatandaşın röportajı
-Detaylar

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coğlaki Mahallesinden Kurtuluş Mahallesinde seyreden Hasan Ç. (39) idaresindeki 68 EK 479 plakalı traktör, Bahçeli Mahallesinden çarşı istikametine seyreden Ahmet T. (62) yönetimindeki 68 DZ 811 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Zekiye T. (56), Sevgi K. (36), Arda Yusuf K. (9) ve Emir Efe K. (4) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada traktörde bulunan Arif Ç. (43), “Biz traktörle Ervah tarafından geliyorduk. Öbür taksiyi biz hiç görmedik. Önümüze çıkana kadar. Biz kaçmaya çalıştık ama kurtaramadık. Taksi birden geldi. Bizde kırınca yandan değdi” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-AH-
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