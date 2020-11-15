Traktör bu kez tarlayı değil, yolu sürdü

-Traktörün pulluğunun yola sürtmesi

-Araç sürücüsünün uyarmak için korna çalıp selektör yapması

-Traktörün pulluğu ile caddede ilerleyişi



( SAKARYA -ÖZEL)- Unutkan çiftçinin pulluğu açık unutması sonucu yolu sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SAKARYA



- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çiftçi pulluğu açık unutunca traktör yolu sürdü. O anlar ise traktörün arkasından gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Sakarya’nın Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ilçe merkezinden Kuzuluk istikametine gitmekte olan sürücü traktörün arkasındaki pulluğu açık unuttu. Bu şekilde şehir merkezinde ilerleyen traktörü gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. O esnada traktörün arkasından gelmekte olan başka bir araçtaki vatandaş yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde pulluğun yol ile teması sonucu kıvılcım çıkardığı anlar ile araç sürücüsünün korna çalıp, selektör yaparak traktörü uyarmak istediği anlar yer aldı.



loading...