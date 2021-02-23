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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Traktör araziye uçtu, ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi

Traktör araziye uçtu, ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi

-Kaza yerinden görüntüler

Jandarma Ölenlerin Yakınları Cenaze Uttu 

--Traktörün şarampolden kurtarılma çalışmaları
--Römorktan görüntü
--112 ekiplerinin cenazeleri çıkarması
--Yakınlarının acı dolu feryatları
--Görgü tanığının açıklaması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Sındırgı’nın kırsal Kınık Mahalle yolunda meydana gelen traktör kazasında, Arif Uygun ve bacanağı Muttullah Karakaya uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi. Çiftçilik yapan ve ürettiği tütünleri satmak için ilçe merkezine gelmek üzere yola çıkan Arif Uygun’un kullandığı 16 TG 315 plakalı traktör seyir halindeyken römorkun çıkması üzerine uçurumdan aşağı sürüklendi. Kaza sonrası traktördeki iki kişiden biri traktörün altında kalarak, diğeri ise traktörden fırlayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kınık Muhtarı Kerim Gökay “İki bacanak tütünlerini getiriyorlarmış. Herhalde frenleri tutmadı. Önce kasayı savuruyor. Sonra da kendileri kaza yapıyor. Ambulansı, jandarmayı aradık. Çok üzgünüz” dedi.
(MS-MŞ)
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