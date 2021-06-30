Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti

-Hayatını kaybeden Yusuf Tekdal'dan görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Morgdan görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) -- Tütün sulamasından dönen çiftçi traktör altında kaldı ADIYAMAN



- Adıyaman’da sulamadan dönen çiftçi, kullandığı traktörün altında kalması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Karahöyük Köyü yakınlarında tütün tarlası sulamasından dönen Yusuf Tekdal (50), isimli çiftçinin kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan 3 çocuk babası Yusuf Tekdal’ın yardımına kazayı gören köylüler koştu. Köylüler tarafından traktör altından çıkarılan Tekdal, bir otomobile bindirilerek olay yerine doğru gelen ambulansa kadar götürüldü. Yolda sağlık ekiplerince otomobilden alınan ve ilk müdahalesi yolda yapılan Yusuf Tekdal, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf Tekdal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekdal’ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)

