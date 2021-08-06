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Trafoya sıçrayan yangın, ilçeyi elektriksiz bıraktı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Trafoya sıçrayan yangın, ilçeyi elektriksiz bıraktı

Trafoya sıçrayan yangın, ilçeyi elektriksiz bıraktı

-Yangından görüntü

Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Elektrik Kesintisi Polis Ekipleri Askeri Hastane 

--Olay yerinden görüntü
--İtfaiye ve polisten görüntü
--Detay

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, trafo ve yüksek gerilim hattına sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sebebi ile ilçede yaklaşık 1 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde bulunan eski askeri hastanenin bahçesindeki yeşil alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içerisinde bulunan çalı ve ağaçların tutuşması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın, ağaçların yanında bulunan trafoya ve yüksek gerilim hattına da sıçradı. Durumu gören vatandaşlar, panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sürdürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafonun yanması sebebi ile Derince ilçesinin büyük kesiminde, yaklaşık 1 saat süren elektrik kesintisi yaşandı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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