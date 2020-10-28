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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Trafonun çatısından düşen çocuk yaralandı

Trafonun çatısından düşen çocuk yaralandı

Ambulansın hastaneye girişi

Hastane Bild Gesi Sağlık Ekipleri 

- Yaralı çocuğun ambulanstan indirilmesi
- Yaralının sedye ile acile taşınması
- Ambulans detayları

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da elektrik dağıtım trafosunun çatısına çıkarak dengesini kaybeden çocuk beton zemine düşerek yaralandı. Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş kenarında bulunan trafonun çatısına çıkan 4 yaşındaki Rıza Ö. dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki trafonun çatısından düşen çocuk yaralandı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YA-YC-
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