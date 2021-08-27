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Trafolar emniyet kemeri için uyardı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Trafolar emniyet kemeri için uyardı

Trafolar emniyet kemeri için uyardı

TRAFODAN DETAY

Erken Uyarı Emniyet Kemeri Farkındalık Trol Sosyal Sorumluluk 

-TRAFO BOYANMASI
-POLİS EKİPLERİ SÜRÜCÜ UYARILARI
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Enerji sektörünün öncü sosyal sorumluluk projelerinden 'Trafolar Konuşuyor', bu kez trafikte hayati önem taşıyan emniyet kemerine dikkat çekti. Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ. (UEDAŞ), Bursa’da araç trafiğinin yoğun olduğu Akpınar Mahallesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğüyle örnek bir çalışmaya imza attı. 2017 yılında hayata geçirilen ve şimdiye kadar 56 trafoyu renklendiren 'Trafolar Konuşuyor' projesi ile trafikte yaşanan can kayıplarının önüne geçmek için ‘Emniyet Kemeri Hayata Bağlar’ temasıyla farkındalık oluşturuldu. UEDAŞ saha ekipleri trafoyu renklendirirken Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki sürücülere emniyet kemeri kontrolü sağladı. Sürücüleri denetlerken uyarılarda bulunan trafik ekipleri, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti. Proje hakkında bilgi veren UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Trafolar Konuşuyor projesi kapsamında trafolarımızı grafiti ile renklendiriyoruz. 56.trafomuzu hayata kazandırdık. Burada konu seçerken sosyal sorumluluk anlamında duyarlılık göstererek hareket etmeye çalışıyoruz. Bu seferki trafomuzu Trafik Şubemizle ortaklaşa emniyet kemerinin kullanımıyla ilgili işledik. Bu çalışmalarımızın devamı da gelecektir” diye konuştu.

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