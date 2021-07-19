Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Trafoda çıkan yangın korkuttu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trafoda çıkan yangın korkuttu

Trafoda çıkan yangın korkuttu

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması

Elektrik Trafosu Yangın Uttu 

-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Lodos Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda küçük çaplı bir yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ilk olarak trafonun kilidini kırdı. Daha sonra da ekipler, trafoda çıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Bütün mahallenin elektrikleri uzun süre kesik kalırken, durumun çözümü için bölgeye SEDAŞ ekipleri sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı