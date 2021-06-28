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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trafo yangını korkuttu... Alev alan trafo uzman ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Trafo yangını korkuttu... Alev alan trafo uzman ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Yanan trafo detay

Elektrik Trafosu Elektrik Akımı Polis Ekipleri Yaya Trafiği Alışveriş Merkezi 

-Yaşanan patlamalar detay
-Uzman ekiplerin gelmesi detay
-Polis ekipleri yolu kapatması detay
-İtfaiye ekipleri detay
-Polis ekiplerinin geçişlere izin vermemesi detay
-Trafo kapağının açılması detay
-Patlamaları izleyenler detay
-110 ekiplerinin söndürmesi detay
-Röportaj

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde bir alışveriş merkezinin otoparkının hemen girişinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafoda yangın nedeni ile zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşandı. Polis ekipleri patlamalar nedeni ile sokağı dört bir tarafından yaya ve araç trafiğe kapattı. Olay, Muratpaşa İlçesi Tahılpazarı Mahallesi 467 sokak üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş merkezinin otoparkının hemen önünde bulunan elektrik trafosundan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 110 ve 155 polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı sokak üzerini araç ve yaya trafiğine kapattı. 110 ekiplerini müdahale edebilmesi için olay yerine çağrılan uzman ekipler elektriği kesti. Polis ekipleri alevler ve yaşanan küçük çaplı patlamalar üzerine sokağı 3 koldan hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Bazı vatandaşların polis ekiplerin uyarısına rağmen trafo yakınına yanaşması tepki çekti. Trafo, elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan anları anlatan Halil Çiviler, “1.5 saat önce duman çıkmaya başladı.
Sonra yavaş yavaş patlamalar başladı.
Sürekli patlamalar devam etti. Trafik polisleri yolu trafiğe kapattı. Dakikada 8-10 sefer olmak üzere patlamalar oldu” dedi.

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