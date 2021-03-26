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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Trafo yangını korkuttu

Trafo yangını korkuttu

Trafoda yangın ve yaşanan panik

Elektrik Trafosu Elektrik Akımı Uttu Dağıtım Şirketi Elektrik Dağıtım Şirketi 

-Ekiplerin söndürme çalışması

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’da bir trafo çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda aşırı ısınmadan dolayı önce patlama daha sonra da yanın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından elektrik akımı kesilerek, itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi. Yangının söndürülmesi sonrasında zarar gören trafo, görevliler tarafından değiştirildi. Yaşanan patlama ve çıkan yangından dolayı kesilen elektrik akımları trafonun değiştirilmesi sonrasında yeniden verildi.

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