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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Trafo bomba gibi patladı: Yaşanan patlamalar ilçeyi elektriksiz bıraktı

Trafo bomba gibi patladı: Yaşanan patlamalar ilçeyi elektriksiz bıraktı

Trafonun patlamasından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Yüksek Gerilim Hattı Şiddetli Fırtına Patlama Anı Yüksek Gerilim Cep Telefonu 


- Denizli’nin Acıpayam ilçesinde şiddetli fırtınada gerilim hattının birbirine değmesi sonucu oluşan kısa devre, trafoda patlamalara neden oldu. Ardı ardına bomba gibi patlamaların meydana geldiği trafo devre dışı kalınca, ilçe bir süre karanlığa büründü. Olay, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün boyu etkili olan fırtınanın ardından gerilim hattının birbirine değmesi sonucu trafoda patlama meydana geldi. Trafodaki kıvılcımlar şiddetini arttırarak parlarken o anda yoldan geçen vatandaşlar panikle koşuşmaya başladı.
Patlamanın ardından trafoda yoğun duman meydana geldi. Vatandaşlar yetkililere haber vererek durumu bildirirken, mahallede ve ilçede elektrikler kesildi. Aydem görevlileri, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaştı. Olumsuz hava koşullarına rağmen arızayı gidermek için zorlu bir mücadele veren ekipler, patlamanın üzerinden çok fazla bir süre geçmeden arızayı gidererek ilçeye yeniden elektrik verdi. Trafonda meydana gelen patlama anı ise, bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Büyük bir gürültüyle patlayan trafoda ardı ardına yaşanan patlamalar ve yüksek gerilim hattı tellerinin şiddetli fırtına nedeniyle birbirine deyip kıvılcım attığı anlar görüntülerde yer aldı.
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