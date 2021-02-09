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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Trafo bomba gibi patladı: “Korkudan nereye kaçacağımızı şaşırdık”

Trafo bomba gibi patladı: “Korkudan nereye kaçacağımızı şaşırdık”

DUMANLAR YÜKSELEN TRAFODA GÖRÜNTÜ

Patlama Sesi Yangına Müdahale 

-TRAFİĞE KAPATILAN TRAFO ÇEVRESİ
-ŞOKE OLAN VATANDAŞLARIN KONUŞMASI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Korkutan olayda, trafo çevresi bir süre trafiğe kapatıldı. Kuvvetli fırtına esnasında Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir trafoda patlama sesi duyuldu. Trafoda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, korku içinde itfaiye ve TREDAŞ’a ihbarda bulundu. Bölgeye gelen TREDAŞ elektrik keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, yolu trafiğe kapattı. Büyük panik yaşadıklarını ifade eden Göktuğ Bülbül, “Sanki bomba patlamış gibi bir ses duyuldu. Ardından trafoda dumanların yükseldiğini gördük. Korkudan nereye kaçacağımızı şaşırdık. Arkadaşımız da sonra itfaiyeyi aradı” diye konuştu.

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