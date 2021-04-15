Trafo binasına sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı



- Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuyucak’ta trafodaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kanadı trafo binasındaki yağmur suyu oluğuna sıkışan ebabil kuşunu kurtardı. Bugün öğlen saatlerinde Büyükşehir İtfaiyesi Kuyucak birimine bir kuşun trafo binasının oluğuna sıkıştığı ihbarı geldi. Hızlı bir şekilde olay yerine giden İtfaiye ekipleri, İnönü Caddesindeki trafoda ölmek üzere olan ebabil kuşuna yangın merdiven aracılığıyla ulaşarak olduğu yerden kurtardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri ebabil kuşunu tekrar özgürlüğüne kavuşturarak doğaya saldı.



loading...