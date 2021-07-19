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Trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti

Trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti

Patenli gençler detay

Sağ ve Sol Kamera Cep Telefonu Şehir İçi Tehlikeli Yolculuk 

-Otobüs arkasında yolculukları
-Bir başka otobüs ve arkasında yolculuk yapan gençler
-Videoyu çeken kişinin konuşması
-Otomobilin camında yolculuk yapan iki kadın
-Tehlikeli hareketleri
-Videoyu çeken kişinin konuşması
-Detay

( ANTALYA )- Seyir halindeki cipin camından sarkıp, otobüsün arkasına patenle yolculuk etkiler ANTALYA

- Antalya’da 4 patenli gencin otobüse tutunup, 2 kadının ise otomobilin yan camlarına oturarak yaptığı tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı.Antalya’da tüm uyarılara rağmen patenli gençlerin ve otomobilin farklı noktalarında oturarak ve ayaktaki tehlikeli yolculuklar devam ediyor. Kentin en işlek caddelerinden Konyaaltı’nda gece saatlerinde şehir içi yolcu taşıma otobüsünün arkasına tutunan patenli iki gencin yolculuğu bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi. Sakarya Bulvarı’nda yine otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençlerinden birinin ayağını kaldırarak yolculuk yaptığı görüldü.
Görüntüyü alan kişi, ”Gün geçmiyor ki Antalya’da bitmiyorlar” tepkisini dile getirdi."Otomobil camından sarktılar"Aksu-Serik karayolunda kaydedilen bir görüntüde ise hareket halindeki otomobilin sağ ve sol camlarına oturan iki kadının dans etmesi tehlikeye davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuğu görüntüleyen kişi ise, “Bunlar kafayı yemiş sanırım, tehlikeli hareketler yapıyorlar” diye şaşkınlığını gösterdi.
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