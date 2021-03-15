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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trafikteki ilginç kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Trafikteki ilginç kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Tokat'ta MOBESE kameralarına yansıyan kazalar

Kamera Kırmızı Işık Dikkatsizlik Hatalı Sollama Rektör 

-Kırmızı ışıkta geçen cipin karşı yöne geçmeye çalışan otomobile çarpması
-Otomobilde sıkışan sürücünün camdan çıkması
-Bir yayaya otomobil çarpması
-Kuryeye otomobilin çarpması
-Hatalı sollama sonucu yaşanan kaza

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta kavşaklarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.Tokat’ta, sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Şubat ayında gerçekleşen kazaların birçoğunun bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görüldü.
Çevre yolu kavşağında gece saatlerinde meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçen ciple bir otomobilin çarpışması, çarpmanın etkisi sürüklenen otomobil kameralara yansıdı. Kaza sonrasında otomobilin sıkışan kapısı açılmayınca sürücünün yan camdan dışarı çıkması görüntülerde yer aldı. Çevre yolu ve Atatürk kavşağında meydana gelen maddi hasarlı kazalar, Akşemsettin Mahallesinde tali yoldan çıkan bir otomobilin motosiklet kuryesine çarpması, Erenler Mahallesinde hatalı sollama sonucu yaşanan kazalarda kameralara yansıdı. Ayrıca rektörlük kavşağında refüje çıkan otomobil, Gülbahar Hatun Mahallesinde geri geri çıkarken bir araca çarparak bölgeden uzaklaşan minibüs, kültür merkezi kavşağında bir yaya kamyonetin çarpması görüntüleri yer aldı.
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