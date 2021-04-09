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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Trafikte yumruk yumruğa kavga

Trafikte yumruk yumruğa kavga

Araçlarından inen tarafların bir birleriyle kavgası

Polis Arbede Polis Ekipleri 

-Tekme tokat bir birlerinde saldırmaları
-Yaşanan arbede
-Polis ekiplerin tarafları ayırmaya çalışması
-Yoldaki trafik

( MERSİN )- Mersin'de iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavga saniye saniye görüntülendi MERSİN

- Mersin'de iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavga saniye saniye görüntülenirken, kavgaya tesadüfen denk gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri ile araç içerisinde bulunan kişiler, yol verme meselesi yüzünden önce sözlü olarak tartıştı, ardından yumruk yumruğa kavga etti. Yol ortasında durdurdukları araçlarından inerek tekme tokat birbirine giren tarafların kavgasına, o sırada olay yerinden geçen polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, öfkeli tarafları güçlükle ayırırken, birbirlerinden şikayetçi olmayan şahısların daha sonra yollarına devam ettiği öğrenildi.Trafikteki yol verme meselesinden çıkan kavga, o sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.
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