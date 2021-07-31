Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp halay çekti

-ARABADAN SARKARKEN GÖRÜNTÜ

-YOLU KAPATTIP HALAY ÇEKME GÖRÜNTÜ

-DETAY GÖRÜNTÜLER



( İSTANBUL -ÖZEL)- Trafik magandaları önce camlardan sarktı sonra yol kapatıp halay çektiler- Korona bahane halay şahane İSTANBUL



- Esenyurt’ta asker eğlencesi adı altında toplanan bir grup, önce trafikte terör estirdi daha sonra tünele girip yol kapatıp halay çektiler. Yaşanan anları sosyal medyada paylaşan gençler pandemi döneminde bu kadarına da pes dedirtti. Dün, akşam saatlerinde Esenyurt’ta toplanan bir grup genç asker eğlencesi adı altında ortalığı birbirine kattı. Mahallede toplanıp önce silah sıkıp lastik yakan gençler, daha sonra trafiğe çıkıp tehlike saçtı. Tünele girip araçlarıyla yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çeken gençler vatandaşı çileden çıkardı. Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup bir süre sonra dağıldı. (ECİ-Sİ-

