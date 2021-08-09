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Trafikte tekmeli, sopalı yol verme kavgası kamerada
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trafikte tekmeli, sopalı yol verme kavgası kamerada

Trafikte tekmeli, sopalı yol verme kavgası kamerada

- Kavga anı ve ayırmaya çalışma anları

( GAZİANTEP -ÖZEL)- İki sürücünün sopa ve tekmeli kavgası güçlükle ayrıldı GAZİANTEP

Benin Ticari Taksi İncil Yol Verme Kavgası Kamera 


- Gaziantep’te, trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgayı polis ve çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi sürücüsü ile yol verme tartışması yaşayan bir başka sürücü arasından sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, ticari taksi sürücüsü aracının bagaj kısmında bulunan sopayla tartıştığı diğer sürücüye saldırdı. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan adama yerde de vurmaya çalışan taksi sürücüsünü çevredekiler ve olaya müdahale eden polis güçlükle ayırdı. Güçlükle ayırılan sürücüler daha sonra olay yerinden ayrıldı. (RY-SD-
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