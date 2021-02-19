Trafikte tehlikeli yolculuk, şaşkın bakışlar arasında ilerledi



- Altunize’de de bir kamyonet sürücüsü ters yönde geriye doğru ilerleyerek diğer araç sürücülerini canını tehlikeye attı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul O-1 karayolu Altunizade bölgesinde bir kamyonet, yanlış yolda seyir halinde olduğunu fark edince bulunduğu şeritten ters yöne doğru geri geri gitmeye çalıştı. Kamyonet sürücüsünün trafiği tehlikeye attığı o anlara diğer araç sürücüleri ise korna çalarak tepki gösterirken çevredeki vatandaşlarda durumu şaşkınlıkla izledi. Araç sürücüsünün pes dedirten ölümüne yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonet sürücüsünün araç yoğunluğunun olduğu saatlerde ters yöne doğru metrelerce seyir halinde olduğu görülüyor.



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