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Trafikte tehlikeli eğlence
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Trafikte tehlikeli eğlence

Trafikte tehlikeli eğlence

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler

( ORDU -ÖZEL)- Ordu'da, karayolunda seyir halindeki otomobilin cam tavanından dışarıya sarkan çocuk korkuttu ORDU

Gard Bild Kamera Güvenlik Önlemi Uttu 


- Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan bir otomobilin cam tavanından sarkan çocuk, tehlikeye davetiye çıkarttı. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Ordu'da Samsun istikametine giden bir otomobilin cam tavanından dışarıya çıkan çocuk, trafikteki sürücüleri korkuttu. Kimi zaman yaklaşık 110 kilometre hıza ulaşan otomobilden kafasını ve omuz kısmını çıkartarak, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan seyreden çocuk, tepkilere yol açtı. Otomobilin, arka koltuk kısmından cam tavana uzanarak bir süre akan trafikte bu şekilde ilerleyen ve kimi zaman rüzgardan etkilenerek aracın içerisine inen çocuk, araç içerisindekilerin cam tavanı kapatması ile birlikte yoluna devam etti. (SK
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