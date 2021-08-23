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Trafikte tartıştıkları sürücüye kurşun yağdıran magandalar kamerada
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trafikte tartıştıkları sürücüye kurşun yağdıran magandalar kamerada

Trafikte tartıştıkları sürücüye kurşun yağdıran magandalar kamerada

-Araçta bulunanların ateş açması

( ANKARA -ÖZEL)- Sürücüye kurşun yağdıran 4 kişi gözaltına alındı ANKARA

Akalan Kamera Kurşun Altın Gözaltı 


- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte tartıştıkları sürücüye ateş açan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesinde sabah saatlerinde trafikte sürücüler arasında tartışma yaşandı. Araçtan binen iki kişi diğer aracın üzerine tabanca ile ateş açtı. Olayda her hangi bir kimse yaralanmazken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. (BC -
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